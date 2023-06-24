Недвижимость в Анапе и Анапском районе
Новостройки
ЖК "ФАМИЛЬНЫЙ"
Комплекс сдан!
ул. Владимирская, д. 55
от 197 000 ₽/м2
ЖК "ОГНИ АНАПЫ"
Превосходный вид на море
ул. Толстого, д. 130
от 200 000 ₽/м2
ЖК "ЮЖНЫЙ КВАРТАЛ"
Собственный фитнес-центр
Супсехское шоссе, д. 39
от 180 000 ₽/м2
ЖК "ГОРИЗОНТ"
Вид на море, горы и маяк
ул. Ленина, д. 179
от 140 000 ₽/м2
ЖК "ПАРАДНЫЙ"
Впечатляющий внешний вид
Супсехское шоссе, д. 4
от 175 000 ₽/м2
ЖК "ПРИТЯЖЕНИЕ"
Квартиры с ремонтом от застройщика
ул. Ленина, д. 202
от 160 000 ₽/м2
Отзывы
Инна из Волгограда
Покупка квартиры в Анапе в микрорайоне Горгиппия для инвестиций и летнего отдыха. Семейная ипотека в Анапе. Плюсы и минусы города, климат и экология, море и пляжи, мифы и реальность. Цены на недвижимость.
Маргарита из Чехии
Переезд в Анапу на ПМЖ из Чехии. Плюсы и минусы города-курорта, инфраструктура, работа, зарплата, климат. Покупка квартиры в Анапе – риски и сложности, подводные камни. Жизнь в России после Европы. Черноморское побережье для жизни.
Инна из Кемеровской области
Покупка двухкомнатной квартиры с видом на море в ЖК Виноград в селе Супсех в пригороде Анапы для переезда на ПМЖ. И покупка небольшой студии в районе Пионерского проспекта рядом с песчаными пляжами для мамы.
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1
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2
- Встреча в офисе
- Консультация
3
- Экскурсия по городу
- Экскурсия по ЖК
- Посещение объекта
4
- Бронирование
5
- Бронирование
- Регистрация
1
- Звонок
- Потребности
- Подбор вариантов
2
- Видеобзоры комплексов
- Видеобзоры районов
3
- Выборка квартир
- Съёмка видеообзоров по квартирам
4
- Бронирование
- Паспорт, снилс
Цель нашей работы - помочь всем желающим осуществить свою мечту и приобрести квартиру в Анапе.
Владимир Добровольский
Руководитель
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина 183