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Недвижимость в Анапе и Анапском районе
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Новостройки

ЖК "ФАМИЛЬНЫЙ"

Комплекс сдан!
ул. Владимирская, д. 55
от 197 000 ₽/м2

ЖК "ОГНИ АНАПЫ"

Превосходный вид на море
ул. Толстого, д. 130
от 200 000 ₽/м2

ЖК "ЮЖНЫЙ КВАРТАЛ"

Собственный фитнес-центр
Супсехское шоссе, д. 39
от 180 000 ₽/м2

ЖК "ГОРИЗОНТ"

Вид на море, горы и маяк
ул. Ленина, д. 179
от 140 000 ₽/м2

ЖК "ПАРАДНЫЙ"

Впечатляющий внешний вид
Супсехское шоссе, д. 4
от 175 000 ₽/м2

ЖК "ПРИТЯЖЕНИЕ"

Квартиры с ремонтом от застройщика
ул. Ленина, д. 202
от 160 000 ₽/м2
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Отзывы

Инна из Волгограда

Покупка квартиры в Анапе в микрорайоне Горгиппия для инвестиций и летнего отдыха. Семейная ипотека в Анапе. Плюсы и минусы города, климат и экология, море и пляжи, мифы и реальность. Цены на недвижимость.

Маргарита из Чехии

Переезд в Анапу на ПМЖ из Чехии. Плюсы и минусы города-курорта, инфраструктура, работа, зарплата, климат. Покупка квартиры в Анапе – риски и сложности, подводные камни. Жизнь в России после Европы. Черноморское побережье для жизни.

Инна из Кемеровской области

Покупка двухкомнатной квартиры с видом на море в ЖК Виноград в селе Супсех в пригороде Анапы для переезда на ПМЖ. И покупка небольшой студии в районе Пионерского проспекта рядом с песчаными пляжами для мамы.

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    Цель нашей работы - помочь всем желающим осуществить свою мечту и приобрести квартиру в Анапе.

    Владимир Добровольский
    Руководитель
    7 (928) 207-54-21
    otdel_prodazh_gel@mail.ru
    Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина 183
    8(800) 444-04-60

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